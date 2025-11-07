Se queman siete carros en un taller de mecánica
No se reportaron personas heridas.
PUBLICIDAD
Un fuego desatado esta madrugada en un taller de mecánica en Carolina dejó siete vehículos quemados en su totalidad y otras pérdidas en el local, estimadas en $90,000, informó la Policía.
Los hechos ocurrieron a eso de las 12:57 a.m. en Alexander Auto Air, localizado en la carretera PR-848, del barrio San Antón, en Carolina.
El informe policiaco detalla que “las autoridades recibieron una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, donde indicaron sobre el siniestro. Luego, se movilizaron los bomberos estatales y municipales al lugar y estos pudieron controlar el fuego”.
Se indicó que en el incidente no se reportaron personas heridas o afectadas.
El policía municipal Jorge Díaz investigó y notificó lo sucedido a personal de la División de Explosivos, quienes investigarán la causa del fuego.