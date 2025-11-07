( Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico )

Un fuego desatado esta madrugada en un taller de mecánica en Carolina dejó siete vehículos quemados en su totalidad y otras pérdidas en el local, estimadas en $90,000, informó la Policía.

Los hechos ocurrieron a eso de las 12:57 a.m. en Alexander Auto Air, localizado en la carretera PR-848, del barrio San Antón, en Carolina.

El informe policiaco detalla que “las autoridades recibieron una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, donde indicaron sobre el siniestro. Luego, se movilizaron los bomberos estatales y municipales al lugar y estos pudieron controlar el fuego”.

Se indicó que en el incidente no se reportaron personas heridas o afectadas.

El policía municipal Jorge Díaz investigó y notificó lo sucedido a personal de la División de Explosivos, quienes investigarán la causa del fuego.