Agentes del distrito de Aguadilla atendieron esta mañana una querella de incendio malicioso, en la parte posterior de una residencia que está localizada en la carretera PR-443 del barrio Palmar, en ese pueblo.

Según se informó, a eso de las 6:00 a.m. de hoy, lunes, se recibió una llamada al distrito policiaco que alertó a la policía sobre el fuego.

Al momento no se reportan heridos.

En el lugar se encuentran bomberos de la estación de Aguadilla, quienes extingieron el incendio.

Por tratarse de un incendio malicioso se refirió la pesquisa a la Divisióm de Explosivos.

Personal de la División de Servicios Técnicos se encuentra levantando evidencia de la escena.