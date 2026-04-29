La gasolinera Ecomaxx, ubicada en la intersección de las carreteras PR-111 y PR-129 en el sector Miján en el barrio Palma Llanos, en Lares, fue asaltada a mano armada esta madrugada, informó la oficina de prensa de la Policía.

A eso de las 2:00 a.m. de hoy, miércoles, una empleada de la estación de gasolina fue sorprendida por seis pistoleros, quienes bajo amenaza la despojaron de $700 en efectivo.

Además, huyeron con cartones de cigarrillos, un equipo de música, prendas de fantasía, cigarrillos electrónicos y aceite de motor.

Los sospechosos escaparon en dos vehículos, cuya descripción no fue precisada.

El caso se refirió a la División de Robos del CIC de Utuado.