El juez Juan S. Nevárez García, del Tribunal de Bayamón, llevó a cabo hoy el acto de lectura de acusación contra el conductor José Manuel Maldonado Morales, por la muerte de Michaiska Marie Romero Rodríguez y su bebé recién nacida en un accidente de tránsito en Vega Baja.

El Ministerio Público radicó cargos por negligencia e imprudencia al conducir, causar la muerte, conducir bajo los efectos de bebidas embriagantes y causar daño corporal grave, de la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico.

El 26 de enero, el imputado renunció a la vista preliminar.

Previo al inicio del juicio en su fondo se citó a una vista sobre el estado de los procedimientos para el 3 de marzo, informó la oficina de prensa de la Administración de Tribunales.

José Manuel Maldonado Morales, enfrenta cargos por violaciones a la Ley de Vehículos y Tránsito. ( Suministrada por la Policía )

El 22 de noviembre de 2025, Maldonado Morales conducía por la carretera PR-137, un Acura TSX color blanco y del año 2006, en dirección de Vega Baja a Morovis, a una velocidad que le hizo perder el control y dominio del volante, invadiendo así el carril contrario e impactando un automóvil marca Mitsubishi Mirage color blanco y del año 1998, que era manejado por Romero Rodríguez.

La conductora y su bebé Chaismary Marie Romero, de un mes de nacida, quien viajaba en su asiento protector, murieron en la escena.

El esposo de la fallecida y padre de la bebé, Chavier Polanco, sufrió lesiones corporales que lo llevaron a recibir atención médica en una institución hospitalaria.

La investigación de la Policía, a cargo del agente de la División de Patrullas de Carreteras de Manatí, Jonathan López Soto.