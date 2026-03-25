La jueza Gema González Rodríguez, del Tribunal de Carolina, sentenció hoy a Gian-Lee Sebastián Rodríguez Carrión, de 21 años, a 12 años en probatoria, por asfixiar a su bebé de tres meses al introducirle una toalla desechable por la boca.

Este fue acusado el 2 de abril de 2025, tras su arresto al llevar a su bebé de tres meses de nacido a la sala de emergencias de un hospital con una toallita desechable atascara en la garganta y con fracturas en las costillas en proceso de sanación.

El licenciado Jean Carlos Pérez Nieves,director de prensa de la Oficina de Administración de los Tribunales, explicó que mediante un acuerdo entre el Ministerio Público y su defensa se reclasificó el delito de tentativa de asesinato por asfixie por el de agresión agravada y se le impuso una pena especial de $300.

De acuerdo con su versión inicial, cuando se disponía a cambiarle el pañal al pequeño, supuestamente escuchó un ruido y fue a ver lo que sucedía, de regreso lo encontró con dificultad para respirar porque tenía una toallita en la boca, que no pudo remover.

Posteriormente, expresó que estaba molesto y lo hizo para que parara de llorar.