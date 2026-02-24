El juez presidente del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Raúl Arias Marxuach, condenó hoy a Selena Crespo Dumeng a 10 meses de prisión y dos años de libertad supervisada por su participación en una conspiración para introducir contrabando en una cárcel federal.

El anuncio fue realizado por el fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico, W. Stephen Muldrow.

Crespo Dumeng fue acusada el 18 de julio de 2024 junto a siete coacusados y arrestada el 22 de julio de ese año. El 11 de noviembre de 2025 se declaró culpable de conspiración para proporcionar contrabando en prisión.

Según documentos judiciales, entre julio de 2023 y el 22 de mayo de 2024, la ahora convicta y otros conspiraron para suministrar objetos prohibidos —específicamente sustancias controladas— a reclusos del Centro de Detención Metropolitano (MDC, por sus siglas en inglés) en Guaynabo.

La investigación reveló que utilizaban el Servicio Postal de Estados Unidos y a terceros para enviar tiras de buprenorfina (Suboxone) camufladas como correspondencia legal dirigida a los confinados. Las sustancias eran ocultadas en documentos, dentro de bolsillos diseñados para ese propósito o insertadas directamente en las hojas.

De acuerdo con las autoridades, Crespo Dumeng actuó como intermediaria al gestionar pagos relacionados con el contrabando de drogas hacia la institución.

El caso fue investigado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) en San Juan. El anuncio también fue respaldado por la agente especial interina a cargo del FBI en San Juan, Claudia Dubravetz.