Agentes adscritos a la División de Patrullas de Carreteras de Mayagüez investigan el caso de un empleado municipal que fue atropellado mientras realizaba labores de saneamiento en el kilómetro 21.2 de la carretera PR-102, en la urbanización Extensión Carbonell, en Cabo Rojo.

El accidente se reportó a las 5:45 a.m., de hoy miércoles, cuando Luis Caballery Vélez, de 31 años, fue impactado por el conductor de una guagua Toyota Tacoma con el marbete vencido, quedando pillado entre el vehículo y el camión del municipio marca International 7000S.

El vehículo era conducido por Aníbal Galileo Santiago de 73 años y residente en San Germán.

El herido fue transportado por paramédicos en condición delicada a Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras.

Personal de la División de Patrullas de Carreteras de Mayagüez y el fiscal Diego Velázquez Fas, investigaron la escena.