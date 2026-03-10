La jueza Lisa Durán Ortiz, del Tribunal de San Juan, determinó causa para arresto por cargos de maltrato, amenaza, agresión sexual conyugal, al amparo de la Ley 54 para la Prevención e Intervención de la Violencia Doméstica; y uso y portación de arma blanca (art.6.06) de la Ley de Armas a Manuel Batista, de 61 años.

Los hechos ocurrieron el 27 de febrero, cuando según su pareja Batista la agredió con sus manos en diferentes partes del cuerpo.

Además, en otro incidente ocurrido el 23 de febrero, este la amenazó de muerte con un machete, la agredió físicamente y la insultó con palabras soeces como parte de un patrón de violencia de género.

Manuel Batista, enfrenta cargos por violencia doméstica, amenaza y violación a la Ley de Armas. ( Suministrada por la Policía )

El imputado ingresado en la Institución Penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón, al no prestar la fianza de $175,000.

La vista preliminar quedó señalada para el 20 de marzo.