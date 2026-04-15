Un ciudadano que se encontraba dando mantenimiento a su hogar localizado en el sector Los Sotos del barrio Caimital Alto, en Aguadilla, murió tras caer de una escalera.

La llamada de alerta se recibió a las 5:34 p.m. de ayer, martes, a través del Sistema de Emergencias 9-1-1.

De la investigación se desprende que Peter Santiago de 69 años, se encontraba pintando su residencia cuando cayó de una escalera, de una altura aproximada de 20 pies.

Personal de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias atendió al perjudicado, siendo transportado por paramédicos al Hospital Buen Samaritano de Aguadilla, donde posteriormente el médico de turno certifico su muerte.

El agente Juan López Rivera de la División de Homicidios Aguadilla, bajo la supervisión del sargento Delvis Ruiz, junto la fiscal Paola Reyes tienen a su cargo la investigación.