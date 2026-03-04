Un sexagenario fue baleado esta mañana cerca de la cancha del residencial Las Margaritas, en Barrio Obrero, Santurce, por gatilleros que lo remataron en el interior de la ambulancia que lo transportaría a una sala de emergencia.

El occiso fue identificado como Ramón Ramos Nichols, de 62 años y vecino del edificio 21 de ese complejo de vivienda pública, desde que salió de la cárcel el 6 de enero de 2026, al extinguir una sentencia de 25 años, por el delito de agresión sexual.

De acuerdo con el testimonio de su progenitora, le pidió a su hijo que fuera a comprarle unos encargos y regresó al apartamento herido de bala.

Los paramédicos lo estabilizaron en el apartamento y lo trasladaron a la ambulancia, cuando se acercan varios individuos abrieron la puerta y dispararon.

“Regresa herido de bala, ella alerta a la oficina de administración para que llamen al Sistema de Emergencias (9-1-1) y una vez llegan los paramédicos que lo están atendiendo en la ambulancia, pues llega, puede ser uno o dos individuos y le disparan dentro de la ambulancia”,narró el director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, inspector Edwin Figueroa Maldonado.

Al cuestionarle si el motivo del crimen podría tratarse de una vengaza por los delitos cometidos, sostuvo que “en esta etapa no lo descartamos, pero es muy prematuro”.

Los paramédicos resultaron ilesos.

El agente José Flores, adscrito a la División de Homicidios del CIC de San Juan, investiga la escena junto al fiscal Edmanuel Santiago.