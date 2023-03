El comisionado del Negociado del Cuerpo de Bomberos, Marcos Concepción, informó que durante el día de hoy el ‘fire marshal’, Abelardo Pérez, continuará la investigación para establecer el punto de origen y las causas del incendio ocurrido durante la tarde de ayer en la azotea de la torre sur del Centro Gubernamental Minillas, localizado en la avenida José De Diego, en Santurce.

El incendio fue notificado a la 1:20 p.m. tras avistarse una espesa capa de humo del techo y tres minutos más tarde ya se habían movilizado las unidades a la escena que fue controlada en su totalidad en un período de unos 45 minutos, lo que evitó que se tornara en un fuego de gran magnitud.

“Nos mantenemos enfocados primero en tratar de obtener la data de estos trabajadores que estaban allí trabajando con lo del sellado de techo, el ‘fire marshal’ ayer no pudo entrevistarlos a todos, entiendo que durante el día de hoy va a regresar al lugar, va a entrevistarse con la compañía, con los que estuvieron trabajando allí, igual que con cualquier empleado que haya estado en el lugar, pero aún continúa la investigación”, sostuvo Concepción.

La pesquisa podría extenderse hasta el día de mañana para esclarecer lo sucedido y establecer o descartar si hubo negligencia de parte de la compañía contratada para realizar esas labores.

Al menor por el día de hoy, martes, las operaciones al menos en la torre sur fueron suspendidas mientras culmina la pesquisa y las inspecciones.

El Fire Marshal de @Bomberos_de_PR Abelardo Pérez llegó esta tarde a la Torre Sur en el Centro Gubernamental Minillas para comenzar la investigación del incidente. pic.twitter.com/GHziUDDWKJ — Negociado del Cuerpo de Bomberos (@Bomberos_de_PR) March 13, 2023

“Es parte de la investigación si (los empleados) estaban trabajando (en el sellado de techo) y realmente cual fue el punto de origen porque cuando llegan los bomberos ya se había incendiado el material removido y un área que estaban instalando, o sea que es preliminar decir si fue en el área que removieron o en el área que estaban instalando o si pudo haber sido otra cosa. Allí había también unas consolas de aire acondicionado. Sí iba dirigido hacia el trabajo que estaban haciendo, ellos usan unas antorchas y pudo haber sido un punto de ignición, pero no vamos todavía a descartar nada”, puntualizó el funcionario.

Concepción reconoció que existe una preocupación “legítima” sobre el hecho de que no se activaron las alarmas de incendio en el edificio lo que pudo alterar el protocolo de desalojo, y anunció que sus inspectores van a revisar las mismas para conocer si contaban con su revisión y certificación anual.

Explicó que, para que se active una alarma se requiere que registre una cantidad de humo considerable y altas temperaturas, lo que no ocurrió en este caso debido a que como el incendio fue en la azotea los fuertes vientos lo movieron hacia un lado y no permitió que bajara.

Si no cumplen con los requisitos en ley se le harán las recomendaciones necesarias.

“Entró muy poco humo o no entró nada a estos pisos de abajo donde ocurrió el incendio, por eso es que no se activaron las alarmas. Esto no quiere decir que Bomberos no va a hacer una inspección de estas alarmas. Estas alarmas requieren de unas certificaciones anuales. El Negociado de Bomberos tendrá durante el día de hoy los inspectores no solamente en las oficinas del DTOP (Departamento de Transportación y Obras Públicas), sino a todas las oficinas para asegurarnos que estén en cumplimiento”, explicó.

El protocolo de desalojo y el plan de seguridad también será evaluado, no obstante, Concepción opina que le impresionó la manera en la que unos 600 empleados y clientes que recibían servicios salieron ordenadamente en un período de 4 a 5 minutos, sin que nadie resultara lesionado.

“Yo quiero destacar que los líderes que estuvieron a cargo de ese desalojo hicieron un buen trabajo, estamos hablando de 4 a 5 minutos casi 600 personas habían sido desalojadas sin que hubiera ninguna lesión”, subrayó Concepción, quien los felicitó.

Bomberos de las estaciones de Barrio Obrero, Metropolitana, de Hato Rey, la División de Operaciones Especiales (DOE) y personal del Municipio de San Juan, participaron de las labores de extinción del incendio.