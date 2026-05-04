El Tribunal Supremo de Estados Unidos restableció el lunes un amplio acceso a la píldora abortiva mifepristona, bloqueando un fallo que había amenazado con poner patas arriba una de las principales formas en que se practica el aborto en todo el país.

La orden firmada por el juez Samuel Alito permite temporalmente a las mujeres que deseen abortar obtener la píldora en farmacias o por correo, sin necesidad de acudir personalmente al médico.

Esas normas habían estado en vigor durante varios años hasta que un tribunal federal de apelaciones impuso nuevas restricciones la semana pasada.

La mayoría de los abortos en Estados Unidos se obtienen mediante medicamentos, normalmente una combinación de mifepristona y un segundo fármaco, el misoprostol. Su disponibilidad ha atenuado el impacto de las prohibiciones del aborto que la mayoría de los estados dirigidos por republicanos han empezado a aplicar desde la sentencia del Tribunal Supremo de 2022 que anuló el caso Roe contra Wade y permitió las prohibiciones estatales.

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Luisiana interpuso una demanda para restringir el acceso a la mifepristona, alegando que su disponibilidad socavaba la prohibición en ese estado.

Algunos estados liderados por demócratas tienen leyes que pretenden dar protección legal a quienes prescriben los fármacos a través de la telesalud a pacientes en estados con prohibiciones.

La orden de Alito permanecerá en vigor una semana más mientras ambas partes responden y el tribunal examina más a fondo la cuestión.

Los fabricantes de mifepristona presentaron recursos de urgencia solicitando la intervención del Tribunal Supremo.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.