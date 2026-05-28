Una mujer de 58 años murió atropellada en un accidente de tránsito que involucró a dos vehículos ocurrido la carretera PR-164 del barrio Palmarejo, en Corozal.

Según informó la oficina de prensa de la Policía, los hechos se reportaron a las 12:04 p.m. de ayer, miércoles, cuando el conductor de una camioneta Mazda B-2200 del año 1992, identificado como Manuel Caldero Ferrer, de 82 años, inició la marcha sin tomar las debidas precauciones y chocó con un Toyota Yaris del 2015, que estaba estacionado.

A consecuencia del choque, el vehículo estacionado se desplazó e impactó a la peatona Sonia Vázquez Marrero, quien cayó al pavimento.

Acto seguido, Caldero Ferrer, continuó la marcha y arrolló a la mujer, que era vecina de Corozal, quien murió en el acto.

El conductor arrojó resultados negativos en la prueba de aliento.

El agente Emanuel Rivas de la División de Patrullas de Carreteras de Bayamón junto a la fiscal Jennifer Cancio investigan la escena.