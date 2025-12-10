El presidente del Senado Thomas Rivera Schatz, suspendió hoy de armas de ese cuerpo legislativo, Manuel L. Vélez Lacomba, quien fue intervenido anoche por la Policía tras tener un accidente de tránsito mientras manejaba un vehículo oficial presuntamente bajo los efectos de bebidas alcohólicas.

La suspensión de sus funciones estará en vigor hasta que concluya el proceso.

Además, lo refirió a la Comisión de Ética para que realice la pesquisa de rigor.

“Respetando y reconociendo que le asiste el debido proceso de ley, así como las presunciones constitucionales, hacemos claro que NO toleraremos violaciones a ley y a la etica.

Los funcionarios publicos, TODOS, TIENEN que cumplir con la ley. NO SE ADMITEN EXCUSAS", expresó en su pefril de la red social X.

A su vez, felicitó a la Policía por “hacer bien su trabajo y atender el caso conforme a la ley”.

La información no había sido revelada por la Policía de Puerto Rico hasta que el líder senatorial la dio a conocer.

Anoche, la División de Patrullas de Carreteras y Autopista de Carolina acudió a la Ruta 66 a la altura del kilómetro 5.8, para atender una querella de un accidente de tránsito.

De acuerdo con la pesquisa, Vélez Lacomba, de 36 años, manejaba una guagua Toyota Highlander del año 2023, color negro que pertenece al Senado de Puerto Rico, cuando perdió el control del volante y chocó la parte posterior de un Toyota Corolla, color gris y del año 2019 y este a su vez impactó la barrera de metal.

Vélez Lacomba continuó la marcha y se detuvo en el kilómetro 4.4, según el informe policíaco.

“Al momento de la investigación y recopilación de datos el Sr. Manuel Luis Vélez Labomba expelía olor a licor de su aliento. siendo arrestado por encontrarse condicuendo bajo el aparente efecto de bebidas embriagantes”, indica el documento.

Este fue transportado a la División de Patrullas de Carreteras y Autopista de Carolina donde luego del período de observación reglamentario se sometió voluntariamente a la prueba de alcohol por aliento en la que arrojó 0.179% en su organismo.

El otro conductor, identificado como Rafael Ángel Mercado Vargas, tambié expelía olor a licor, por lo que fue sometido a la misma prueba arrojando 0.142% de alcohol en su organismo.

Ninguno de los involucrados mostró resistencia y quedaron citados para una fecha posterior para la radicación de los cargos correspondientes.