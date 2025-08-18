Personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla, junto a la fiscal Paola Reyes, se encuentran realizando entrevistas y levantando evidencia para acusar- tan pronto sea dado de alta- a un joven de 18 años, por el crimen del veterano retirado Luis Velázquez Nazario, de 31 años, ocurrido el sábado, en una residencia de alquiler a corto plazo en la carretera PR-414 del sector Cruces, en Aguada.

“Estamos en comunicación con la fiscalía llevando a cabo los procesos de entrevistas, declaraciones juradas y otros procesos investigativos para que una vez sea dado de alta, prepararnos para el proceso de radicación”, indicó el director del CIC, inspector Eduardo Rivera. Este agregó que también se ocuparon vídeos de cámaras de seguridad para ser analizados.

Los hechos se reportaron a las autoridades a eso de las 9:30 p.m. cuando el hijastro del veterano, que es menor de edad, envió un mensaje de texto en el que pedía que lo pasaran a recoger con urgencia ya que en la fiesta de cumpleaños a la que asistía surgió un incidente y se había encerrado en una de las habitaciones.

Velázquez Nazario, junto a su esposa y madre del menor, acudieron a la residencia y lograron sacarlo del cuarto. Cuando iban de salida, se alega que vieron a el sospechoso de 18 años, portando un arma de fuego. En actitud hostil y agresiva hizo un disparo.

Acto seguido, el exmilitar le dijo a su esposa e hijastro que abordaran el vehículo y en ese momento el joven comenzó a disparar hacia Velázquez Nazario, quien poseía licencia de portación de armas por lo que repelió la agresión hiriendo a su atacante.

Velázquez Nazario, falleció poco después en un hospital de la zona.

Mientras que el alegado agresor, se encuentra hospitalizado en condición crítica en el Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras, tras recibir una herida con entrada y salida en el costado derecho. Este se encuentra bajo custodia de las autoridades.

“Está en el proceso de recuperación, recibiendo tratamiento”, indicó Rivera

En la escena se ocupó el arma de la víctima, no así la que fue utilizada por Medina Nieves.

El agente Ángel Morales, de la División de Homicidios del CIC de Aguadilla, investigó la escena.