Las autoridades notificaron que persiste la congestión vehicular en la autopista José De Diego (PR-22) entre los kilómetros 61.4 al 50.4 en dirección hacia Manatí por un camión que obstruye parte de la vía.

El vehículo pesado confrontó desperfectos mecánicos en el carril derecho, informó Metropistas.

La División Autopista de Arecibo le exhortó a los conductores a ejercer mucha precaución si van a transitar por el área.

También pueden tomar rutas alternas como la carretera PR-2 ya que la congestión vehicular está en dirección hacia San Juan.