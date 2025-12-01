Un camión se accidentó esta tarde en el kilómetro 103.4 de la autopista Luis A. Ferré, en dirección de Ponce a Juana Díaz, ocasionando congestión vehicular.

Según datos preliminares del Negociado de Patrullas de Carreteras, el camión se volcó, pero su conductor se encuentra ileso.

Un carril está abierto al tránsito. Se recomienda a los conductores a tomar rutas alternas.

Se verifica si ocurrió derrame de combustible en el área.