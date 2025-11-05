El tránsito se ha visto afectado esta tarde tras reportarse un accidente de tránsito con un vehículo volcado en el kilómetro 5.0 de la carretera PR-5, frente al Bayamón Soccer Complex, en dirección de la urbanización Rexville hacia el pueblo de Bayamón.

El conductor, que perdió el control del volante por causas que se investigan, resultó con heridas leves, informó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico.

Se exhortó a los conductores que tomen las debidas precauciones si van a transitar por el lugar o tomen rutas alternas.

Agentes de la División de Autopista Buchanan se encuentran en el lugar investigando el accidente.