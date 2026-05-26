Tras un violento fin de semana largo, el secretario de Asuntos Públicos, Jean Peña Payano, aceptó este martes que la tasa de esclarecimiento de asesinatos bajo la administración de Jenniffer Gonzalez Colón ronda en un 38% en lo que va del 2026.

Precisó que, de los 194 crímenes, se han esclarecido sólo unos 74.

“Hoy día la Policía de Puerto Rico ha permitido esclarecer 74 de 194 casos de asesinatos. Al mes de mayo, 16 arrestos por temas de asesinatos con fianzas ascendentes a $26 millones”, resumió durante una conferencia de prensa realizada en La Fortaleza.

Según cifras oficiales de la Policía, en lo que va de mayo se han reportado 44 asesinatos.

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Peña Payano reconoció que por años la cifra de esclarecimientos siempre ha rondado en el mismo 38% que se tiene hoy en día.

Se le preguntó si esa cifra es razonable e indicó que “en tema de la razonabilidad eso cada cual la evalúa como entienda”.

Pero, dijo que esta administración ha comenzado a dar pasos para mejorar estas cifras de esclarecimientos, entre otras cosas, atendiendo asuntos como el salario de los policías, adiestrando a los fiscales y desarticulando gangas violentas.

“La gobernadora (Jenniffer González Colón) ha sido clara en, primero, no solo equipar mejorar a los policías, mejorar sus escalas salariales, mejorar y financiar el fideicomiso para la Policía, que a pesar de que se aprobó legislación cuatrienios anteriores, es ahora, bajo la administración de Jenniffer González Colón que se está permitiendo financiar el fideicomiso para la Policía”, afirmó.

De paso, el secretario indicó que el gobierno no controla estos crímenes que se reportan “en torno al trasiego de drogas”. Sin embargo, insistió en las medidas que se toman para que los policías tengan mejores condiciones laborales, así como un curso de manejo de emociones en las escuelas públicas ayude a reducir el crimen.

“Vuelvo, lamentamos esos asesinatos, pero eso no refleja la totalidad de cómo se ha estado comportando el tema de la seguridad en Puerto Rico. Siempre hay áreas para mejorar, pero vamos a seguir firmes y contundente, repito, apoyando a la Policía con más equipos, mejores condiciones de salario, mejor reclutamiento y haciendo esas intervenciones que ya ha hecho el superintendente (Joseph González) y que han sido muy eficaz”, manifestó Peña Payano.