Una balacera registrada anoche frente al Terminal de Carros Públicos de Cayey dejó el saldo de dos jóvenes de 22 y 26 años asesinados y otros tres hombres heridos de bala, incluido un menor de 17 años, informó el oficial de prensa de la Policía en la región de Caguas, Edward Ramírez.

Los hechos ocurrieron a eso de las 10:09 p.m. de ayer, viernes, en la calle Baldorioty, en Cayey.

Ramírez precisó que uno de los hombres murió en la escena y otro falleció mientras era atendido en un hospital de la zona.

Uno de los jóvenes asesinados fue identificado por la Policía como Yan O. Silva López, de 22 años y residente de Aguas Buenas. Este murió en la escena.

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El otro occiso fue identificado como Kelvin A. Santiago Rodríguez, de 26 años y residente de Cayey.

El informe policiaco detalla que “relacionado a los hechos reportados, un menor de 17 años, que se encontraba en el lugar, resultó herido de bala y fue referido a una institución hospitalaria en San Juan. También dos hombres, uno de ellos residente de Comerio, recibió un roce de bala en un glúteo y el otro residente de Cayey recibió una herida en una pierna y ambos fueron atendidos en una institución hospitalaria, siendo su condición estable, por lo que fueron dados de alta”.

En la escena se ocuparon varias piezas de evidencia.

El caso fue investigado inicialmente por el agente Eliud Ortiz, del Distrito de Cayey, quien refirió la pesquisa al agente Wilfredo Burgos, adscrito a la División de Homicidios de la comandancia de Caguas. Este investigará junto al fiscal Carlos Goyco.

Con este crimen, la cifra de muertes violentas aumentó a 159 en lo que va del año. Esto representa 13 asesinatos más que los 146 registrados para esta fecha en el 2025.