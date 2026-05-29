Dos jóvenes resultaron heridos de bala esta madrugada frente al edificio 33 del residencial Luis Llorens Torres, en Santurce.

Según la oficina de prensa de la Policía, la llamada de alerta se recibió a las 12:46 a.m. de hoy, viernes, a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, reportando detonaciones en el lugar.

Al llegar los agentes encontraron a los dos hombres heridos de bala e hicieron gestiones con paramédicos, quienes los trasladaron al Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras.

Estos fueron identificados como Yonuel José Marín, de 23 años, quien recibió una herida en el pecho, el costado derecho y la muñeca izquierda, y Kevin Martínez Figueroa, de 26, recibió un balazo en el costado izquierdo y la espalda.

Como evidencia se recuperaron sobre 29 casquillos en su mayoría calibre 9 milímetros.

Se ocupó para investigación un automóvil Toyota Corolla, color negro y del año 2023, ya que presentaba impactos de bala.

El agente Orlando Rosado Picorelli, adscrito a la División de Homicidios del CIC de San Juan, investigó la escena. No se estableció el motivo de la agresión.