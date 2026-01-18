Un tiroteo ocurrido a las 1:42 de la madrugada de hoy, domingo, en la calle 2, de la Urbanización La Vega, frente al negocio La Comuna, en el municipio de Villalba, dejó a dos hombres heridos.

Según el relato, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, alertó a las autoridades sobre disparos en el lugar. Cuando llegó la Policía, encontraron a dos hombres con heridas de bala.

Uno de los perjudicados, de 39 años de edad, resultó con siete heridas de bala en el área de la espalda y costado izquierdo y su condición fue descrita como critica.

El segundo herido, de 19 años, resultó con una herida de bala en la parte trasera del cuello y al momento su condición es estable.

Además, en el lugar de los hechos, aproximadamente cinco vehículos resultaron con daños ocasionados por impactos de bala.

Agentes adscritos a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, se hicieron cargo de la investigación.