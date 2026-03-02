Un trabajador que se encontraba realizando labores de sellado de techo en la cancha del sector Causalidad del barrio Guayabo, en Aguada, murió tras un accidente laboral que le ocasionó una caída.

De acuerdo con informes preliminares, a las 9:09 a.m. se recibió una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, solicitando auxilio y al llegar los patrulleros encontraron a la persona muerta.

Los testigos narraron que mientras realizaba labores de sellado de techo el piso de uno de los tragaluces de fibra de bidrio cedió, lo que ocasionó que cayera de una altura de unos 50 pies.

El fallecido fue identificado como Luis Alberto Crespo Vargas de 67 años.

El agente Israel Colón Mercado adscrito al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) tiene a cargo la pesquisa junto al fiscal de turno.