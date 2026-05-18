Un trabajador resultó herido de gravedad al mediodía de hoy, lunes, tras caer de un camión en el que se dirigian a realizar labores de mantenimiento en el kilómetro 8 de la carretera PR-950, en el barrio Río Blanco de Naguabo.

De acuerdo con la investigación de la División de Patrullas de Carreteras del área de Humacao, un hombre, que se presume era un trabajador, que era transportado en la parte posterior de un camión para realizar labores de mantenimiento en el lugar cayó al pavimento en circunstancias que se encuentran bajo investigación.

El perjudicado, que no ha sido identificado, sufrió heridas de gravedad, por lo que fue trasladado por paramédicos a una institución hospitalaria en condición de cuidado.

El agente Jean Carlos de Jesús, se encuentra a cargo de la investigación.