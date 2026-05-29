Trágica muerte frente a negocio en Cupey
Hombre muere al caerle un carro encima mientras realizaba labores de mecánica.
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Un hombre murió accidentalmente esta tarde en la avenida Víctor M. Labiosa, frente al negocio Sabor Frappé, en Cupey.
Según información preliminar suministrada por la Policía, realizaba labores de mecánica cuando el carro que trabajaba cedió cayéndole sobre su cuerpo.
El perjudicado no ha sido identificado.
Personal de la División de Homicidios del CIC de San Juan se hicieron cargo de la investigación junto al fiscal de turno.