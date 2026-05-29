Un hombre murió accidentalmente esta tarde en la avenida Víctor M. Labiosa, frente al negocio Sabor Frappé, en Cupey.

Según información preliminar suministrada por la Policía, realizaba labores de mecánica cuando el carro que trabajaba cedió cayéndole sobre su cuerpo.

El perjudicado no ha sido identificado.

Personal de la División de Homicidios del CIC de San Juan se hicieron cargo de la investigación junto al fiscal de turno.