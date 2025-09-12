La fiscal Reina Colón de la fiscalía de Delitos Económicos del Departamento de Justicia radicó este jueves cargos por apropiación ilegal grave, fraude, posesión y traspaso de documento falso y falsificación de documento, a Jaymil G. Pérez Pagán, de 30 años, y Deliz López Fuentes, de 23 años y residentes en San Juan.

Según la investigación realizada por el agente Carlos Matos Ortiz, de la División de Investigaciones de Robo y Fraude a Instituciones Bancarias, Financieras y Cooperativas, para los meses de julio y agosto del año 2023, ambos se personaron a varias sucursales del Banco Popular, donde lograron cambiar diez cheques falsos a nombre de la compañía Híjole, apropiándose fraudulentamente de un total de $6,006.

La jueza María De Lourdes Alvelo del Tribunal de Bayamón, quien determinó causa para arresto señalándoles una fianza global de $100,000, la cual no prestaron siendo ingresados en el Complejo Correccional de Bayamón.

La vista preliminar esta pautada para el 23 de septiembre.