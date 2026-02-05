( Suministrada por la Policía )

La jueza Arelys Ortiz Rivera, del Tribunal de San Juan, determinó causa para arresto por un cargo de maltrato a persona de edad avanzada, a Alvin “Bimbi” Villegas Benítez, de 48 años.

Le señaló una fianza de $50,000, la cual no prestó siendo fichado e ingresado en la Institución Penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón.

La investigación reveló que en la noche del 3 de febrero, llegó a la residencia de su padrastro de 67 años, localizada en el barrio Caimito Bajo y se tornó agresivo.

Acto seguido le causó daños a un televisor, a la cerradura de la puerta de entrada de la residencia, y a un gavetero.

El sexagenario procedió a sacarlo de la casa y el imputado lo agredió con una silla de metal en el costado derecho.

La vista preliminar fue señalada para el 18 de febrero.