La jueza Jaileen González, del Tribunal de Bayamón, determinó ayer causa para arresto contra Alfredo Hernández Vargas de 46 años, por cargos de tentativa de asesinato a un agente al que hirió en el rostro con un machete, violación a la Ley de Armas y daños agravados.

Los hechos ocurrieron a las 4:40 a.m. del 24 de febrero en el kilómetro 2.1 del sector Los Vargas en el barrio Nuevo, en Bayamón, cuando el propio agresor llamó al cuartel del Destacamento de Dajaos para pedir ayuda ya que tenía dolor en el pecho y al llegar el policía Johnny López Aquino junto a la agente de nuevo ingreso, Ana Rosado Padilla, fueron atacados por el imputado.

El policía, que lleva más de 20 años en la Policía, recibió una herida en el ojo izquierdo hasta la nariz y presentaba hematomas en el rostro y una mano, tras ser atacado con un machete. Se encuentra fuera de peligro.

Mientras que ambos agentes le dispararon alcanzándolo, solo con un impacto en el muslo izquierdo.

Ayer, martes, el sospechoso fue dado de alta del Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras, y el fiscal Carlos Rodríguez procedió con la formulación de los cargos antes mencionados.

El caso investigado por la agente Vivian Acevedo y el sargento Julio Figueroa, del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón.

Hernández Vargas fue ingresado en el Complejo Correccional de Bayamón al no prestar la fianza de $83,000.

La vista preliminar fue pautada para el 16 de marzo.