Marcos Navarro Ortiz, de 55 años y residente en Cataño, fue encarcelado ayer, lunes, tras el agente Fernand Colón, adscrito a la División Arrestos Especiales de Bayamón, diligenciarle una orden de arresto ante la jueza Miriam Stefan por maltrato a una persona de edad avanzada y no prestar la fianza.

Los hechos ocurrieron en la mañana del sábado pasado, en una residencia que está ubicada en la barriada Villa Dávila, en Toa Baja, donde se alega que despojó a su madre de 72 años a la fuerza de $120 en efectivo y la agredió en el antebrazo derecho, causándole un hematoma.

La víctima fue transportada a una institución hospitalaria donde fue atendida y dada de alta en condición estable.

El juez Juan Portell, expidió una orden de arresto en su contra con una fianza de $70,000.

Agentes de la Unidad Motorizada de Bayamón arrestaron ayer al imputado en los predios del residencial Rafael Falín Torrech.

Este fue ingresado en el Complejo Correccional de Bayamón, tras no prestar la fianza impuesta.