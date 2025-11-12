La jueza Michelle Camacho Nieves, del Tribunal de Arecibo, determinó causa para arresto por los delitos de daños agravados y maltrato a una persona de edad avanzada contra Jesiel Jiménez Orta de 42 años.

De acuerdo con la investigación del agente Carlos A. González Román, adscrito al Precinto 107 de Arecibo, el 2 de noviembre, el imputado acudió al sector San Rafael del barrio La Esperanza, en ese municipio donde se alega que agredió a su madre de 79 años, y a su hermano de 61, en circunstancias no reveladas.

Ambos requirieron atención médica. No se informó la condición de ambos.

Además, le ocasionó daños al vehículo perteneciente de su progenitora.

El fiscal Israel Chico Moya, radicó los cargos mencionados.

El imputado no prestó la $30,000, siendo ingresado en el Complejo Correccional de Bayamón hasta la vista preliminar pautada para el 25 de noviembre.