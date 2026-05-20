Agentes adscritos a la División Explosivos Metro arrestaron esta mañana a Ángel Ocasio Rivera de 54 años, cuando presuntamente se disponía a evadirse de un hogar del Ejército de Salvación donde se había acogido a un programa tras ocasionar dos incendios para el mes de febrero.

El agente investigador, Edwin R. Torres Arroyo, explicó que al ser advertido sobre las intenciones del hombre de abandonar el tratamiento, lo pusieron bajo arresto ya que tenían las boletas por las denuncias emitidas por la fiscal Rosalyn García Pastrana, para la radicación de cargos por incendio malicioso y causar daños graves a una residencia.

PUBLICIDAD

Los hechos ocurrieron el 21 de febrero en su residencia ubicada en la séptima sección de la urbanización Levittown, en Toa Baja.

Primero incendió unas pertenencias en el balcón y cuando llegó el personal de diversas unidades de emergencia se negó a abrir el candado por lo que se activó el protocolo de manejo de crisis, pero este escapó.

Posteriormente, se movilizaron nuevamente a la residencia agentes del precinto de Levittown; así como del Cuerpo de Bomberos de Bayamón, el equipo de Intervención en Crisis (CIT) y de la División de Explosivos, debido a que Ocasio Rivera provocó otro incendio, esta vez, de grandes proporciones a la estructura, causándole daños ascendentes a los $75,000.

Ángel Ocasio Rivera, enfrenta cargos por los delitos de incendio malicioso y daños estructurales. ( Suministrada por la Policía )

Luego de atrincherarse en el interior del vehículo que estaba en el interior de la residencia, el hombre fue transportado a una institución médica, donde fue ingresado involuntariamente al amparo de la Ley 408 de Salud Mental.

La jueza Imarie Anaís Cintrón Alvarado, del Tribunal de Bayamón, determinó causa para arresto, señalándole una fianza de $50,000, la cual no prestó.

Ocasio Rivera fue encarcelado en el Complejo Correccional de Bayamón hasta la vista preliminar.