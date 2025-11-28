La jueza María Del Pilar Vázquez Muñiz, del Tribunal de Mayagüez, determinó ayer causa para arresto contra Edward Valentín Echevarría de 41 años y residente de Añasco, por violación al artículo 6.06 (Portación y Uso de Armas Blancas) de la Ley de Armas.

De acuerdo con la información del agente Julio Méndez Soto, adscrito al Distrito de Añasco, el 26 de noviembre del año en curso, Valentín Echevarría se presentó en la residencia de la sobrina a quien se alega que le alteró la paz ya que portaba un cuchillo y le habló de manera agresiva y amenazante.

Edward Valentín Echevarría, enfrenta un cargo por violación a la Ley de Armas. ( Suministrada por la Policía )

La víctima se sintió ofendida y tuvo miedo por lo que lo denunció ante las autoridades.

El imputado fue ingresado en el Complejo Correccional Las Cucharas, en Ponce, al no prestar la fianza de $100,000.

La vista preliminar fue pautada para el 11 de diciembre, en el Tribunal de Mayagüez.