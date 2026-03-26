Luis Xavier Acevedo Cruz de 42 años, fue encarcelado ayer, miércoles, en el Complejo Correccional Las Cucharas, en Ponce, al no prestar la fianza de $150,000 impuesta por el juez Davier Alfaro Alfaro, del Tribunal de Aguadilla, por maltrato a una persona de edad avanzada, que este caso es su progenitora y amenaza.

Los hechos ocurrieron en el barrio Camaseyes en Aguadilla, donde se alega que agredió a su madre de 68 años, al lanzarle una chancleta que la golpeó en el rostro.

Luego, la empujó con las manos, lo que le provocó que cayera sobre la cama, la agarró por una de sus piernas y la haló, mientras le decía palabras soeces y la amenazó de muerte.

Luis X. Acevedo Cruz, enfrenta cargos por maltrato y amenaza a una persona de edad avanzada. ( Suministrada por la Policía )

Los sucesos fueron motivados porque el imputado pretendía apropiarse de las tarjetas del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) y del seguro social.

La fiscal Milagros M. Guntín Pagán formuló los cargos.

El agente Kelvin González supervisado por la sargento Stephanie Carrión adscritos al Distrito de Aguadilla, estuvieron al frente de la investigación.