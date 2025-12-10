( Suministrada por la Policía )

El fiscal Fernando Machado radicó ayer, martes, cargos criminales a Ray José González Cordero, de 46 años, por cargos de escalamiento, apropiación ilegal de identidad, fraude, falsificación de documentos e impostura, informó el teniente José Ayala, director de la División de Investigaciones de Robo y Fraude a Instituciones Bancarias, Financieras y Cooperativas.

La jueza María Hernández Calzada, del Tribunal de Caguas, determinó causa para arresto, señalándole una fianza de $4,000, la cual no prestó siendo fichado e ingresado en la Institución 705 del Complejo Correccional de Bayamón.

De acuerdo con la investigación de la agente Marilyn Torres, el 4 de diciembre, el imputado llegó a la sucursal del Banco Oriental en San Lorenzo, donde intentó abrir cuentas bancarias utilizando identificaciones falsas pertenecientes a ciudadanos de Puerto Rico.

También pretendía depositar cheques falsos con la intención de apropiarse del dinero, por lo que fue arrestado en el interior de la institución bancaria.

La vista preliminar quedó pautada para el 23 de diciembre.