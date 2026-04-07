La Fiscalía de Carolina radicó ayer un cargo por maltrato a una persona de edad avanzada, a Daniel Rodríguez Vargas, de 38 años y vecino de Trujillo Alto.

El juez Wilfredo Viera Garcés, del Tribunal de Carolina, determinó causa para arresto y le señaló una fianza de $120,000, la cual no fue prestada.

Daniel E. Rodríguez Vargas, enfrenta un cargo por maltrato a un septuagenario en Trujillo Alto. ( Suministrada por la Policía )

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el 5 de abril, en la urbanización Villas de Carraízo, en Trujillo Alto donde el imputado presuntamente agredió con sus manos a un hombre de 73 años, por motivos no revelados.

El imputado fue fichado e ingresado al Complejo Correccional 705 en Bayamón hasta la vista preliminar.