( Suministrada por la Polic )

El fiscal Sergio Calzada formuló ayer cargos por maltrato a persona de edad avanzada y portación y uso de arma blanca, de la Ley de Armas, a Eric D. Santiago Rodríguez, de 39 años y vecino de Carolina.

De acuerdo con la investigación, en la noche de sábado, del 7 de marzo, en la avenida Isla Verde, en Carolina, el imputado presuntamente agredió en el rostro a un hombre de 68 años con un teléfono celular, ocasionándole una herida abierta.

El motivo y las circunstancias de la agresión no fueron divulgados en el informe de novedades de la Policía de Puerto Rico.

La jueza Beatriz Varela Ríos, del Tribunal de Carolina, encontró causa para arresto y le señaló una fianza de $14,000, la cual no prestó.

Santiago Rodríguez fue fichado e ingresado en la Institución 705 del Complejo Correccional de Bayamón, hasta la vista preliminar.