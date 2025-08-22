Un accidente que involucró a tres vehículos se reportó esta mañana en la autopista PR-22, en dirección de Bayamón hacia San Juan, antes de la salida del centro comercial Plaza Río Hondo, informó la Policía.

Agentes del centro de mando de Bayamón se encuentran en el lugar investigando el accidente, que ha generado tremendo tapón en el expreso.

Las autoridades exhortaron a los conductores a utilizar vías alternas como la carretera PR-2 o la carretera PR-5 mientras se atiende la situación.