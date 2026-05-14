Dos adultos y un adolescente fueron intervenidos esta mañana por agentes del Negociado de Inteligencia y Arrestos durante un plan de vigilancia y arrestos en el residencial Jardines del Paraíso, en Río Piedras, como resultado de un plan para combatir el narcotráfico.

El tirado del punto de drogas, de 37 años, quien es vecino de Cupey y con antecedentes panales, fue sorprendido por los agentes mientras atendía a los clientes, reveló el inspector Joey Fontánez.

Cerca de una escuela, se le ocuparon 78 bolsitas con cocaína, ocho copos con marihuana, 73 decks de heroína, 10 pastillas de medicamentos controlados, fentanilo y $698 en efectivo.

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También se intervino con un joven de 23 años, también con récord criminal por drogas, junto a un adolescente de 17 años, donde se ocupó un rifle multicalibre, una pistola calibre .40 que tenía el número de serie mutiliado y fue alterada para disparar en automático y un cargador con capacidad para 30 balas.

En esa incursión ocuparon dos libras y dos copos con marihuana, siete teléfonos celulares, 13 radios de comunicación de frecuencia corta y parafernalia, añadió Fontánez.

Se incautaron dos vehículos para investigación, se recuperó una motora con gravamen de hurtada y un automóvil reportado como desaparecido.

En estos planes de trabajo participaron agentes de la División de Vehículos Hurtados San Juan, Unidad de Grúa, del Servicio de Alguaciles Federal y del Departamento de la Vivienda Estatal.

El caso será consultado con el Procurador de Menores y el fiscal de turno para la radicación de las faltas y cargos correspondientes.