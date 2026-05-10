Agentes de la Policía investigan un accidente de auto de carácter grave ocurrido a eso de la 1:45 de la madrugada de hoy domingo en la carretera PR-3, kilómetro 41.4, en el semáforo frente a El Hamberguito y Algo Más en Luquillo.

De acuerdo con la investigación preliminar, el conductor de un vehículo Nissan Altima, color negro y del año 2012, transitaba por la mencionada vía cuando, al realizar un viraje hacia la izquierda, presuntamente no tomó las debidas precauciones, siendo impactado por un vehículo Honda Ridgeline, color oro y del año 2009, que transitaba en dirección contraria.

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En el accidente resultaron heridos Jael D. Rosario Rodríguez, de 19 años; Justin Gil Pagán Laureano, de 21 años, quien era el conductor del Nissan Altima; y Heiam Díaz Martínez, de 20 años, quien sufrió heridas de gravedad, por lo que fue transportado en ambulancia aérea hacia el Centro Médico de Río Piedras para recibir tratamiento especializado.

La conductora del otro vehículo involucrado fue identificada como Gisela Ortiz Reyes.

El agente Dionisio Molina, adscrito a Autopista Ceiba, junto a personal de Servicios Técnicos, tuvo a cargo la investigación y el procesamiento de la escena, ocupándose ambos vehículos para fines de peritaje. Además, a los conductores se les realizó la prueba de alcohol en la sangre como parte del protocolo investigativo, mientras que el caso fue consultado con el fiscal Daniel Feliciano, quien instruyó citar posteriormente a las partes involucradas para continuar con la investigación.