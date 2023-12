La Policía reporto durante la tarde de hoy, jueves, un incidente en el que tres personas cayeron de una carroza en el tradicional Festival de las Máscaras de Hatillo.

Los afectados no fueron identificados, tampoco se ofrecieron detalles sobre su condición de salud.

Más temprano, las autoridades reportaron el arresto de un joven identificado como Ramsie Román Rivera luego de que transitara en violación a la Ley 22 de Tránsito, y respondiera al alto de un agente tirándole la motora encima. El agente requirió atención médica.

Mientras, al joven se le ocupó la motora, y se le encontró un arma de fuego y sustancias controladas, según se informó.

PUBLICIDAD

Tras esos hechos las autoridades reportaron la ocupación de otra arma en medio de una intervención en la intersección con la carretera PR-493, en Hatillo. Según se indicó, cuando un agente se percató de un joven que se encontraba con una bebida y brincando en la carroza los Sobrevivientes, le dio el alto.

No obstante, en el momento de la intervención, el joven, que no fue identificado, se fue a la huida. El agente Antonio Barreto Núñez, logró su detención. Al joven de 20 años, y residente de Arecibo, se le ocupó una pistola Berreta, cargada con 16 municiones, para la cual no poseía licencia.

Estos casos se estarán siendo consultados con el fiscal de turno, de la fiscalía de Arecibo, para la posible radicación de cargos correspondientes.