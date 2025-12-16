Un panel del Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de Certiorari presentado por la defensa de Anthonieska Avilés Cabrera, de 18 años, para la revisión y revocación de la Resolución emitida el 9 de diciembre por el Tribunal de Primera Instancia de Aibonito, para la desestimación de los cargos contra la imputada por falta de jurisdicción y que sea el Tribunal de Menores quien lleve a cabo el proceso.

La Resolución emitida esta mañana deja sin efecto la orden de ayer, lunes, para la paralización de la vista preliminar por cargos de asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas, por el crimen de Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años, ocurrido en la madrugada del 11 de agosto en Aibonito.

“Examinado detenidamente el expediente ante nuestra consideración, estamos convencidos de que no se configura ninguno de los criterios establecidos en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, que justifique nuestra intervención en esta etapa”.

En sus argumentos el panel agregó que: “ la consecuencia jurídica es la aplicación de la Ley, como hizo correctamente el TPI (Tribunal de Primera Instancia). Así pues, procede la continuación de los procedimientos. Por tanto, a la luz de los criterios establecidos en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, no habremos de intervenir con la determinación del TPI”.

La defensa de Avilés Cabrera Rocío Revelles Ponce y la Lcda. Athelyn Jiménez Emmanuelli de la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL) presentó unas evaluaciones del Departamento de Educación, del Programa de Educación Especial, en la que indicana que la capacidad mental de su clienta era de 10 años y siete meses, una edad menor que la requerida por ley, que es de 15 años, para procesarla por el crimen y por ende debía ser referido al Tribunal de Menores.

“No existe controversia en cuanto a que la parte peticionaria tenía más de 15 años de edad al momento de los hechos y se le imputa la comisión de los actos constitutivos del Art. 93 (A) en primer grado”, basado en la denuncia emitida el 19 de agosto, de acuerdo con la decisión.

La vista preliminar está pautada para comenzar mañana según lo dispuesto por la jueza Cristina Córdova Ponce.

Ante la decisión, la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, reiteró por escrito que, “nuestro compromiso sigue siendo litigar este caso de manera seria y responsable ante el Tribunal de Instancia, comprometidos con la verdad y la justicia para Gabriela Nicole y su familia”.