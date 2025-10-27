Una turista radicó hoy una querella por la apropiación ilegal de sus pertenencias de una habitación del hotel donde se hospedaba, localizado en la avenida Ashford, del Condado.

La querellante de 33 años y residente en el estado de Nevada, alegó que dejó su collar en oro y diamantes con la palabra “Love” en la habitación donde se hospedaba junto con sus maquillajes. Al regresar para salir del hotel no lo encontró en el lugar donde lo dejó.

Tampoco estaban unas gafas marca Versace, color negro, pertenecientes a otra compañera de viaje.

Ambos artículos fueron valorados en aproximadamente $12,000.

La División de Delitos contra la Propiedad del CIC de San Juan, tiene a cargo la pesquisa.