Un turista se querelló esta madrugada por la apropiación ilegal de miles de dólares de su habitación en el hotel en el San Juan Marriott Resort & Stellaris Casino en la avenida Ashford, del Condado.

Según informó el querellante, de 44 años y residente en el estado de la Florida, alguien con libre acceso a su habitación se apropió de $60,000 en efectivo, dinero que alegó obtuvo mediante apuestas en el casino de la misma hospedería.

La División de Delitos contra la Propiedad del CIC de San Juan continuará con la pesquisa a fondo.