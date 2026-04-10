Un accidente de carácter leve con un turista ocurrió esta madrugada en la marginal del expreso Román Baldorioty de Castro en dirección de San Juan a Carolina, informó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico.

Los hechos ocurrieron a las 4:20 a.m. en el kilómetro 13.2, cuando una agente de la Policía Municipal de San Juan que había salido del trabajo impactó al peatón que caminaba por el lugar de manera errática.

El perjudicado, que no fue identificado, resultó con heridas en una pierna y otras partes del cuerpo, por lo que fue transportado a una institución hospitalaria. Su condición es estable.

El policía municipal de Carolina, José Canales, tiene a cargo la investigación.