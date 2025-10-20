Un turista pereció ahogado, en hechos reportados a las 10:36 de la mañana de hoy, lunes, en la playa Tres Palmas en Rincón.

Según información suministrada por la Policía de Puerto Rico, el bañista Robert Oldsmon, de 72 años y residente del estado de Massachusetts, fue rescatado del agua y transportado al hospital Costa Salud Community Health en Rincón, donde el médico de turno indicó que llegó sin signos vitales.

El agente Ángel Morales Acevedo de la División de Homicidios Aguadilla, junto a la fiscal Jeanevy Avilés tienen a su cargo la investigación.