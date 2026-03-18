Un turista murió ahogado este miércoles en la plana Punta Arenas, en Vieques, informó la oficina de prensa de la Policía.

La llamada de alerta se recibió a las 1:28 p.m. en la que se notificaba al Sistema de Emergencias 9-1-1 sobre una persona arrastrada por la corriente marítima.

Cuando llegaron los patrulleros ya estaba fuera del agua recibiendo los primeros auxilios y posteriormente los paramédicos certificaron la ausencia de signos vitales.

El occiso fue identificado como Samuel Terry Effron, de 56 años, residente en el estado de Maine.

La División de Homicidios de Fajardo junto al fiscal de turno investiga la escena.