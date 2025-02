Para el próximo 4 de marzo quedó señalada la vista de lectura de acusación contra Danielle Bertothy, la turista sospechosa de provocar un incendio que destruyó en enero pasado varios establecimientos en el área de Cabo Rojo.

La mujer de 36 años tuvo ayer su primera comparecencia en el Tribunal federal de San Juan para iniciar el proceso en su contra, según informó El Nuevo Día.

Sin embargo, debido a que la mujer anunció que había contratado a un abogado, pero que no se encontraba en el tribunal, la jueza Giselle López Soler se limitó a informarle sobre la existencia de la acusación en su contra y fijó la fecha para el próximo señalamiento, en donde también se discutirá si podría beneficiarse de la libertad bajo fianza, que ya le había sido denegada en Estados Unidos.

La mujer fue trasladada el miércoles desde Missouri, poco más de un mes después de haber sido arrestada en ese estado, donde residía.

Enfrenta un cargo por provocar de forma intencional un fuego que destruyó parte de un negocio, afectado el comercio interestatal.

De ser encontrada culpable, se expone a una pena de entre cinco y 20 años de prisión, además de una multa de $250,000.

El fuego fue reportado la madrugada del 2 de enero. Según la investigación de las autoridades, Bertothy había protagonizado un altercado en el establecimiento Bar Marea, en Cabo Rojo.

Poco después que el negocio cerrara, regresó con un galón de gasolina que derramó frente al establecimiento y le prendió fuego. Las imágenes fueron captadas por cámaras de seguridad del establecimiento y sus alrededores.

Las llamas que se extendieron también destruyeron otros dos establecimientos y afectó a Luichy’s Seaside Hotel, cuyos huéspedes tuvieron que ser desalojados.

Al otro día del incidente, la mujer salió del país hacia Estados Unidos.

“De un paraíso, nos hizo un infierno”

Hasta el Tribunal federal en Hato Rey llegó Ángel Marrero, dueño de la estructura afectada. El hombre indicó que no fue citado a la vista, pero se enteró a través de las redes sociales y decidió acudir, porque entendía que debía estar presente.

“Quería estar porque este es un momento trascendental en mi vida, donde yo voy a ver de frente a un ser humano que no nos conocía, que nosotros no le hicimos mal ni nada y por qué ella optó por quemar nuestro negocio sin medir las consecuencias funestas de sus actos, porque había personas… Todavía, a esta fecha, no entiendo su proceder”, dijo Marrero en las afueras del tribunal federal.

El comerciante manifestó que la mujer nunca lo miró, pero la notó “como sin ningún tipo de remordimiento”.

“La vi como una persona como que no está consciente de los actos que hizo y todas las consecuencias y todo el sufrimiento y todos los gastos que hemos hecho por una acción de ella… yo, de verdad, que no entiendo”, sostuvo.

Marrero dijo que las pérdidas alcanzaron el medio millón de dólares.

“Ha sido fuerte. Despedimos el año con alegría y sentimiento y esta mujer, el 2 de enero, nos cambió todo Combate de un día para otro. De un paraíso, nos hizo un infierno. Ha sido bien fuerte”, expresó con dificultad para contener sus lágrimas.

“Que le caiga todo el peso de la ley… Lo máximo, 20 años. Mi fe es grande de que va a salir culpable, no me cabe duda”, señaló.