Una turista resultó herida de gravedad tras ser impactada en una pierna por un conductor en el área verde del paseo de emergencias en el kilómetro 25.4 de la autopista José De Diego en dirección de Dorado a Bayamón.

El accidente se reportó a la 1:11 p.m. de hoy, martes, cuando el vehícuo con unas 6 personas a bordo, todos de Nueva Jersey, descrito como una guagua Kia Carnival, color gris y del año 2024, se detuvo en el paseo para que una de las pasajeras identificada como Vanessa Rosario Briones, de 34 años, pudiera hacer una necesidad fisiológica.

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Según se indicó, estando en el área verde, el conductor de un automóvil Toyota Corolla, color rojo y del año 2024, identificado como Emmanuel Pagán Montes, de 36 años y vecino de Manatí, que viajaba en esa dirección, alegó que se quedó dormido por lo que impactó a la turista, quien resultó con herida en una pierna.

Policías municipales lo detuvieron en el kilómetro 25.1 de la autopista PR-22 y este les indicó que despertó por el impacto al letrero del kilómetro 25.4.

La mujer, que sufrió el desmembramiento de la pierna izquierda, quedó recluida en el Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras. Su condición es de gravedad.

El conductor que la impactó, arrojó resultados negativos en la prueba de aliento, informó la oficina de prensa de la Policía.

El agente Jorge Meléndez, adscrito a la autopista Buchanan se hizo cargo de la investigación.