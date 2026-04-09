Policías municipales de San Juan investigaron un incidente desgraciado, reportado a las 7:35 de la noche de ayer, miércoles, en los predios del restaurante Princesa Cocina Cultura en el Paseo La Princesa, en ese municipio.

Según información preliminar suministrada por la oficina de prensa de la Policía, un turista de 47 años y residente en el estado de Kentucky, sufrió una caída y tropezó con una antorcha.

De acuerdo a la querellante, al perjudicado le cayó liquido de la misma y se prendió en fuego resultando con quemaduras de tercer grado en las manos y muslos.

El perjudicado quedó recluido en el Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras. Al momento se desconoce su condición de salud,