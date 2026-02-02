La jueza Alexandra G. Rivera Sáez, del Tribunal de San Juan, sentenció hoy a cumplir un año en probatoria a Antonio David Correa Medina, de 41 años y vecino de Trujillo Alto, imputado por apuntar a una mujer, su pareja y su hijo con una pistola cerca de una escuela, en San Juan, el 25 de marzo de 2025.

La defensa de Correa Medina y el Ministerio Público llegaron a un acuerdo previo a la lectura de sentencia, informó el licenciado Jean Carlos Pérez Nieves, director de prensa de la Oficina de Administración de los Tribunales.

La perjudicada Neishaliz Oquendo García, de 24 años, relató para la fecha de los hechos, que se encontraba en compañía de su pareja en un tapón para recoger a su hijo de 8 años de la escuela Luis Muñoz Rivera, por la avenida Fernández Juncos, ya con el menor en el carro este comenzó a tocarle bocina de forma desesperada.

Luego le pasó por el lado en contra del tránsito en una guagua Lexus color blanco y por el carril de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA), bajó el cristal y le apuntó con el arma tras indicarle que se moviera.

La querellante publicó si foto en Facebook narrando lo ocurrido.